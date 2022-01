AUTOJUHT PÄÄSES VAID IMEKOMBEL: Eesti veok põrutas Norras kuristikku kurikuulsal teel 

Foto: Kollaaž (Politiet, Statens vegvesen / Thord Paulsen AS)

Norra edelaosas 15 meetri kõrguselt nõlvalt all sõitnud Eesti poolhaagise juht pääses imekombel eluga. Eesti logistikute sõnul juhtus õnnetus teel, mis on kurikuulus oma muutlike teeoludega. „See on üks hullemaid Norra piirkondi!“ ütleb veokijuht Ruve.