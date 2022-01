Milline D-vitamiin sobib kõige paremini just sulle? 

Pimeda ja külma ilmaga suureneb oluliselt haigestumine hingamisteede haigustesse. Ühtlasi on sügistalvisel aastaajal enam niinimetatud luu väsimusmurde. Mitmed uuringud on kinnitanud, et mõlemad kirjeldatud seisundid on põhjustatud muuhulgas ka alanenud D-vitamiini taseme tõttu organismis, mis tõstab nende esinemise tõenäosust.

See D-vitamiin on puhtamast puhtam. Ühtegi lisa- ega magusainet sealt ei leia ning koostises on vaid D-vitamiin ja kookosõli. Just seetõttu sobib see hästi allergikutele. Kuna toode on tundlikku organismi silmas pidades valmistatud õli baasil, siis on imenduvus madalam ning jääb 65-70% ümber (veebaasil preparaadist imendub koguni 90-95%).