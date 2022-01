SEISUKOHT | Vaikiv lasteaednik on pedofiili kaasosaline 

Evelin Kivimaa Foto: Stanislav Moškov

Mu süda tõmbus krampi, lugedes Õhtulehe artiklist, kuidas lasteaias oli ennast mudilaste unevalvuriks nihverdanud pedofiilist koristaja. See vanamees, ise ihualasti, istus WCs pisipoisi selja peale ja tahtis, et ohver võtaks tema peenise enda pihku. Lapsevanemad olid küll endi sõnul juba varemgi rääkinud lasteaias neile muret teinud asjaoludest – ent paraku see info ei liikunud kuhugi, vaid summutati väitega, et nad mõtlevad asju välja. Ema ja inimesena leian, et selline summutamine peaks olema karistatav!