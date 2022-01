„JÄRGMINE PEATUS“ | La Palma saar: vulkaaniturismist, hävinenud banaanipõldudest ja lopsakast loodusest 

La Palmat nimetatakse La isla bonita ehk ilus saar. Annika kinnitab, et La Palma tõepoolest paistab silma oma mõnusa ilma, rohkete banaanipõldude ning lopsaka ja erilise loodusega. Eriti armastavad sinna reisida just loodusehuvilised, sest avastamist on palju. Muuseas, La Palmal asub ka üks Euroopa kõige päikselisemaid linnu, Tazacorte.