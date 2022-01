Õhtulehe paljastused korruptsioonist Põhja-Tallinnas valiti ajakirjanduspreemiate nominentide sekka

Parima uudise nominendid on Äripäevas ilmunud artiklite sari tööterrorist Pärnumaa tippjuhi käe all, mille autorid on Kristel Härma ja Pille Ivask (18. märtsil „Pärnus käärib: kes tööandjast kuulujuttu räägib, saab trahvi“, 31. märtsil „Tööterror Pärnumaa tippjuhi käe all: aastaid sõimu, alandust ja vaimset vägivalda“ ja 2. detsembril „Kius tööl mässib endasse: ohvrid kannatavad vaikides kuid või aastaid“), Marvel Riiki ja Priit Pärnapuu kirjutatud Õhtulehes ilmunud artiklite sari korruptsioonist Põhja-Tallinnas (17. märtsil „RAHAKOTID JÄLLE SASSIS! Põhja-Tallinna ametiauto vedas Keskerakonna kraami propagandaüritustele. Linnaosavanem Peeter Järvelaid ajab kõik parteitu (!) nõuniku kaela“, 16. juunil „Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid lahkub ametist!“ ja 10. detsembril „Põhja-Tallinna ametibussi kuritarvitanud nõunik: ma ei teadnud, et Tallinna linn ja Keskerakond on eraldi asjad!“) ning Holger Roonemaa, Kärt Anvelti ja Andres Puttingu kirjutatud artiklid Eesti Päevalehes eliitvaktsineerimisest (27. jaanuar „Järjekordne eliitvaktsineeritu: sotsiaalministeeriumi kantsler“ ja 28. jaanuar „Teolt tabatud: kõrge Vene diplomaat sai salaja juba teise COVID-i vaktsiini. Haigla alustas siseuurimist“).