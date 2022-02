FOTOD PRESSIPEOLT | Õhtuleht võitis ajakirjanduspreemia lugudega, mis paljastasid korruptsiooni Põhja-Tallinnas

Ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Jüri Ehasalu, Margus Mets ja Toomas Leito pärijad andsid välja noore ajakirjaniku preemia ja elutööpreemia. Fondi suurus on kokku 12 000 eurot. Elutöö preemia sai endine teleajakirjanik Rein Järlik. Preemia rahastajad märkisid, et Rein Järliku elutöös on hinnatav nii ajakirjanduslik tegevus kui panus riigimehena Eesti iseseisvuse taastamisel. Eesti Televisioonis viljakalt töötatud veerand sajandiga jõudsid meedia kullafondi tema saated Viiekümnendad, Surma ei otsinud keegi, Mõtleme veel. Neis andis ta vaatajatele selge sõnumi – enam pole vaja karta, tõe eest on võimalik seista. Kahekümnenda augusti klubi liikmena on ta ka täna väärikalt tegev Eesti riigi edendamisel.