ELU VARISES KOKKU: „Võib-olla meie laps päästis oma karjumisega mõne teise lapse elu…" Kristiina Tilk , täna 20:50

KANNATAS VAIKIDES! Vanemate sõnul muutus väikese poisi käitumine ühel hetkel 360 kraadi: varem rõõmsameelne laps aina nuttis, karjus… Et põhjuseks on lasteaias töötanud väidetava pedofiili katse poega tualettruumis ära kasutada, avaldas laps alles kuid hiljem. Nüüd on kogu pere elu rikutud: isa loodab lapse tervenemisele, ema peab enda sees ränka võitlust hirmudega, poiss ootab psühholoogi järjekorras… Foto: Andres Varustin