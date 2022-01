Kaheksa hullunud kitse märatses koduhoovis, kus mängisid lapsed 

Pühapäeval kella 9.30 ajal sörkis Tartu külje all asuvas Kandikülas piki eramutevahelist tänavat kaheksaliikmeline kitsekari. Loomade tee lõppes viimase maja hoovis, mis oli aiaga piiratud. Kolm surmahirmus sõralist hukkusid põgenemisel saadud vigastustesse. Tähtvere jahiseltsi esindaja Mait Mansbergi sõnul olid väikesed lapsed väljas ning nad sattusid loomi nähes paanikasse. Jahimees tõdeb, et parim kaitse sellistel puhkudel on võimalikult ruttu tuppa minna või varjuda.