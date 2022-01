Juhtkiri | E-tiigrist surnud e-rotikuningaks 

Kiirkorras on hakatud looma digilahendust, mis looks ise koroonatestimise saatekirjad. Millal see valmib, ei osatud öelda ja skeptikud juba ennustavad, et pigem valmib lahendus siis, kui kriis on läbi. Kuid viga oleks vaid koroonatestimise saatekirjadega piirduda. Kõik tervise e-lahendused peaks süsteemselt üle vaatama ja mõtlema, kuidas neid nii arstidele kui ka patsientidele mugavamaks teha. Näiteks patsiendisõbralikumaks saaks teha arsti vastuvõtule registreerimist, triaaži, suhtlust inimese ja arsti vahel, krooniliste haigete jälgimist, retseptide pikendamist jne.

Igal meditsiiniasutusel on kasutusel oma süsteemid, mis teps mitte üksteisega ei suhtle. Patsiendina on kerge segadusse sattuda, millises süsteemis ja millise arsti juurde aega kirja panna saab. Isegi kui kasutusel on mõni digilahendus, on näiteks perearstikeskuste veebide tase väga ebaühtlane ja nii mõnegi veebist ei leia kirbukirjas viidet digiregistratuurile.

„Pole tellitud,“ on e-riigi arendajate standardvastus küsimusele, miks on mõni süsteem arendamata. Samas süsteemi kasutajad pole IT-spetsialistid ja sageli ei oskagi tellida ja näha digitaalsete lahenduste kasu oma töös. Seni on ju ilma hakkama saadud. Kui tellija on üks tugev üleriigiline struktuur nagu maksuamet, siis on seal tõenäoliselt rohkem digipädevusi kui sadadel perearstikeskustel. Ja veel võimatum on mõte, et kogu riiklik tervishoid kasutaks sama süsteemi. Igaüks teeb ikka oma.