GALERII | PILGUD TAEVASSE! Õhtul näeb Eestis virmalisi 

Kiitsaku sõnul peaks looduse kaunis vaatemäng paari tunni jooksul taevas pihta hakkama. Kiitsaku sõnul sai virmalisi Rootsis juba kella 18 paiku näha ning lähiajal on need ka Eesti kohale ulatumas.

„Kas näeb punktis A, punktis B, punktis C? Kui taevas on selge, siis tõenäoliselt näeb, kui vaatemäng algab. Virmalised on põhjakaares. Kes pole harjunud neid vaatama, siis selle silm ei pruugi neid kohe tuvastada. Eriti kui tegemist on õrna kaarega. Kaameraga saab need kohe purki. Linnas sees õrnu virmalisi naljalt palja silmaga ei tuvastagi, sest valgusreostus on niivõrd suur,“ selgitab ta.