ARSTID HÄDAS! Perearstikeskused mattuvad koroonahaigete kõnelaviini alla ning testide broneerimise süsteem jooksis kokku 

RIPUVAD TORU OTSAS: Sedavõrd palju kõnesid ei ole Eesti perearstikeskused kunagi saanud. Mõni perearst leiab suisa, et koroonatestide broneerimiseks oleks vaja abijõudu. Foto: Vida Press

Järsult kasvanud nakatumine on koroonatestimiseks aegade broneerimise süsteemi totaalselt umbe jooksutanud, kurdavad perearstid. „Süsteemid on juba viimase vindi peal. Perearstiprogramm on aeglane ja registreerimiskonsool lülitas end välja,“ märgib perearst Eero Merilind Facebookis. Avaliku testimise koordinaator Tõnis Allik tunnistab, et esmaspäeval oli süsteemi töö tõepoolest häiritud.