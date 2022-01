Venemaa lisas Aleksei Navalnõi ja mitmed tema liitlased terroristide registrisse 

„Terroristide ja äärmuslaste“ nimekirja haldab Venemaa föderaalne finantsseireteenistus. Selles on loetletud isikud, kes on Vene võimude hinnangul seotud tegevustega, mis toetavad terroristlikke või ekstremistlikke organisatsioone. Teisipäeval saabunud uuendus on tõenäoliselt Kremli järjekordne samm opositsioonitegelaste üleriigilise võrgustiku lõhkumiseks. Mullu keelustasid kohalikud kohtud Navalnõi piirkondlikud poliitilised bürood ja keelu sai ka tema korruptsioonivastane fond, mis tembeldati äärmuslikuks. Kümned Navalnõi tähtsamad abilised on saanud kriminaalsüüdistuse ning paljud on Venemaalt põgenenud.