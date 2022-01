Sigulda rahvas kägistavatest energiahindadest: rikaste elu see ei muuda, aga vaesemad jäävad veel vaesemaks 

VAESEMAD JÄÄVAD VEEL VAESEMAKS: Koolipoisiohtu Gustavs leiab, et inimeste jaoks, kel materiaalselt niigi hästi, ei muuda kallid energiahinnad suurt midagi. Foto: Aldo Luud

„Praegune olukord teeb elu raskemaks nendel, kelle see on niigi raske. Jõukamaid inimesi mõjutab see muidugi ka, aga nende elu see palju ei muuda. Pensionärid, suured pered, vaesemad inimesed, nemad jäävad veel vaesemaks. Näiteks minu vanaema elab Riias korteris ja temal on ainult pensioniga juba päris raske toime tulla,“ oskab noorsand Gustavs kõige paremini sõnastada olukorda Lätis, mida sarnaselt Eestiga tabas äkitselt kalliks läinud energia.