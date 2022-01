Andres Ergma | Kvoodikaubanduse süsteemist on saanud finantsinstrument spekulantidele  ja riskifondidele 

Kuigi seda esitletakse tihti turupõhise meetmena, siis pikas perspektiivis saavad heitmekvoodi hinnad minna ainult üles. See asjaolu on kvoodikaubanduse süsteemi muutnud aga atraktiivseks kvoote mittekasutavatele ja finantsturgudel tegutsevatele spekulantidele, kes kvootide kokkuostmisega on hinnad pöörase kiirusega üles ajanud.