KOROONA TEGI ÕPILASTE ELU PÕRGUKS: kolmanda klassi poiss jääb kirjutamisel jänni ning gümnasistidel puudub motivatsioon 

„Märgata on mõnede õpilaste senisest väikesemat motivatsiooni õppida ja pingutada ning senisest enam paistab olevat mitterahuldavaid hindeid arvestustel,“ räägib Ojaveer, kuid ei too otseselt välja, millistest klassidest need mured pärinevad. Samas sõnab Ojaveer, et õpetajad aitavad õpilasi nii palju kui jõuavad