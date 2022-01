ÕHKU LASTUD SILD: miks Jüri Ratas ja Kaja Kallas teineteisega läbi ei saa? 

Äsja lõppes valitsuses nn energiakriis, mis kestis kokku kümme päeva. Selle jooksul kõlas koalitsioonist nii ähvardusi ja solvamisi kui ka vabandusi ja kiitusi. Kriisiks on seda siiski liiast nimetada: valitsus ei olnud kukkumas, kuna mingeid alternatiive teiseks võimuliiduks polnud ei Reformi- ega Keskerakonnal. Küll aga viidati riigikogu koridorides korduvalt koalitsioonijõudude esimeeste ehk Kaja Kallase ja Jüri Ratase kesisele läbisaamisele. See moodustas mündi kaks poolt: miks energiariid tuld võttis ning kuidas see suudeti kustutada.