Kvaliteetne ja stiilne malelaud kaunistab kodust interjööri 

Tavaliselt mängitakse malet klassikalisel kokkupandaval malelaual nagu seda on ajast aega tehtud. Tegelikult saab aga kõige ägedama elamuse, kui teha käike kvaliteetsel ja suuremat sorti unikaalsel mängulaual. Nii võikski väita, et iga malesõbra unistus oleks tõeliselt kvaliteetne ja stiilne mängulaud. Miks mitte kinkida see talle sõbrapäevaks? Või teha meeldejääv kingitus just iseendale? Rõõm niisugusest kingist püsib igal juhul pikalt ning kindlasti on ka kaotusvalu selle laua taga tunduvalt väiksem.

Elav Puit Kvaliteetmööbel valmistab käsitööna ainulaadseid ja kordumatuid kõige parematest materjalidest tehtud male- ja kabelaudu. Nende laudade puhul on kokku saanud Eestis kasvanud tamm ning Saksamaa epoksiid ja õlivahad, tänu millele valmib efektne ja unikaalne tulemus. Kuna laud on varustatud LED-valgustusega, on võimalik luua mängides romantiline ja õdus meeleolu kartmata, et mängu kvaliteet selle arvelt kannataks.

Et malelaud sobiks hästi kodusesse interjööri ning täiendaks sisustust, on võimalik kliendil ise valida mänguala ja puidu viimistluse toon, aga ka LED-valgustuse tonaalsus.

Kuigi mõned valmistooted on kohe saadaval, siis suurima rõõmuga valmistatakse male- või kabelaud just kliendi soovide järgi. Just niisugune, mis sobib sinu kodu interjööriga – sest see pole lihtsalt mängulaud, vaid sisekujunduse element! Kui soovid aga ekstraerilist lauda, siis miks mitte lisada sinna armsa inimese nimi või pühendus?