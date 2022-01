Investori kogemuslugu: miks on kasulik alustada investeerimisega juba noorena? 

Kuigi säästupuhver oli toona mul juba olemas, olin siit-sealt kuulnud seda, kuidas säästmise kõrvalt on mõistlik ka investeerida. Mõistagi erilisi teadmisi mul polnud, aga olin kursis, et saan enda kodupangas avada kasvukonto, kus on võimalik aktsiafondidesse investeerida. Infot ma alguses väga aktiivselt ei otsinud, esimesed aktsiafondid valisin sisetunde järgi – krüptovaluuta, dividendimaksjad, USA ja Aasia suurimad ettevõtted ning luksusbrändid.

Ühel hetkel ma aga lõpetasin enda portfelli jälgimise, püsimakse olin kontole juba eelnevalt lisanud ning sinna ta jäi. Ligi aasta hiljem läksin huvi pärast enda portfellile pilku peale viskama ja minu üllatuseks vaatas vastu vägagi märkimisväärne kasum, mis andis investeerimisele ainult indu juurde.

Praegusel hetkel tegelen peamiselt varajases etapis olevatesse krüptovaluutasse, kus loodan kõrget tootlust väga kõrge riskiga. Sealt sain ma kätte ka oma esimesed vitsad, kui panin ühte krüptovaluutasse, millest räägiti ainult head, sisse 300 eurot ning paari tunni möödudes olin enda esialgsest investeeringust kaotanud ligi 85%. Sain aru, et igale poole ei tasu rutakalt investeerida ja kui ongi tahtmine kuhugi „pimedalt“ panna, siis peaks see summa olema selline, millest sul pole kahju ilma jääda.

Miks siis ikkagi investeerimisega alustada? Investeerides oma palgast kasvõi väikese summa, võib sellest aastatega saada korralik portfell, mis hakkab sulle passiivset tulu tootma. See peaks olema juba mõjuv põhjus investeerimiseks. Samuti annab see sulle paremad finantsteadmised, et elus teadlikumaid raha otsuseid teha.

Alusta investeerimist turvalises portaalis

Tänapäeval on investeerimiseks hulga erinevaid võimalusi ning võib äsja alustavale investorile näida esmapilgul äärmiselt keeruline. Mõistlik on alati alustada turvalisematest investeeringutest, kus tootlus on küll mõnevõrra väiksem, kuid see-eest märgatavalt vähem riskantsem.

Turvalist lahendust pakub näiteks Kreditex Ühisraha portaal, kus on võimalik investeerida väike- ja kinnisvaralaenudesse. Väikelaenude puhul on investori investeering kaitstud 100-protsendilise tagasiostugarantiiga, kinnisvaralaenud aga hüpoteekidega. Investeeringute tootlus on keskmiselt 10-15% aastas.