Sokisahtel: sokid täidavad sõbrapäeva rõõmu, nalja ja armastusega! 

Mr. Right hõbeniidiga sokkidega saad oma Härra Õigele kasvõi sõnadeta öelda, et sinu tunded tema vastu on täpselt nii kuumad! Sokkide antibakteriaalsed omadused hoiavad ära ka kohtingu ärevusest tuleneva higilõhna! Email armastuskirjadega ümbrikest küll päris armastuskirju ei leia, kuid vahepeal on tunded nii suured, et sõnad lähevad peas sassi ja pika kirja sisse ei mahugi. Seo sokkidele ilus lips külge ja ongi romantiline kingitus su kallimale sõbrapäevaks olemas!