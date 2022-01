Külmad ilmad, viirused ja mikroobid… mida teha, et jääda terveks? 

Viiruste leviku ajal ja ka pärast nakatumist on oluline vaadata kriitiliselt üle oma menüü. Organismil aitab kõige paremini viirusega võidelda mitmekülgne ja toitev toit. Üldine soovitus on, et taimse toidu osakaal võiks olla tavapärasest suurem. Toiduainete valikul on mõistlik arvestada teadlaste soovitustega. On palju toite, milles sisalduvad vitamiinid ja teised kasulikud ained toetavad immuunsüsteemi ja aitavad organismil viirustega toime tulla. Siin on rahvatarkusel tugev tõepõhi all: viirusnakkuste perioodil on haigestumisest hoidumisel abiks küüslauk ja sibul, aga ka sidrun ja apelsinid. Toitumissoovituste järgimisel tuleb meeles pidada, et viirusnakkuste perioodil ja nakatumise järgselt vajab meie organism mitmeid aineid tunduvalt rohkem kui toiduga kätte saame. Seetõttu soovitavad arstid kasutada vitamiine ja teisi toidulisandeid, et oma tervist säilitada ning organismi vastupanuvõimet tugevdada.