Riigikogu arutab vaktsiinikahjude fondi loomise üle 

Riigikogu liikme Priit Sibula hinnangul aitaks fondi loomine tõsta riigis vaktsineeritusega hõlmatust, kuna üheks vaktsineerimist pidurdavaks teguriks on kahtlemata hirm vaktsiiniga seonduvate kahjude ees. „Oleme juba piisavalt aega kaotanud, mistõttu tuleks teemaga tegelda võimalikult kiiresti.“



Valitsuse piirangud on Eesti elanikkonnale mitmed vaba aja veetmise ja sportimise võimalused sidunud vaktsineerimisega. Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on ulatuslik ja vaktsiinide kasutamise aeg on olnud lühike, mistõttu on vajalik eraldi fondi loomine, mille kaudu hakatakse hüvitama vaktsineerimise kõrvalmõjude võimalikke kahjusid, seisab eelnõu seletuskirjas.



Vaktsineerimiskahjude või muude ravimitega kaasnevate võimalike raskete kõrvalmõjude leevendamiseks on mitmed Euroopa riigid loonud eraldi fondi. Teiste seas on seda teinud Taani, Norra, Austria ja Sloveenia ning meie lähiriikidest Soome ja Läti. Fondid ja erinevad kompensatsioonimehhanismid erinevad riigiti, kuid nende eesmärk on tagada, et harva esinevate, võimalike kahjustuste korral on inimesele tagatud vajalik riigipoolne tugi.