USA pani 8500 sõjaväelast kõrgendatud valmisolekusse 

Pentagon teatas esmaspäeval, et nad on valmis umbes 8500 sõjaväelast vajadusel kiiresti Euroopasse lähetama, vahendas Reuters. Pentagoni esindaja John Kirby sõnul on sõjaväelasi juba teavitatud, et neid võidakse NATO reageerimisjõududesse kutsuda, kui allianss peaks selleks soovi avaldama.