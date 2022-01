Sõjavägi haaras Burkina Fasos võimu, presidendi asukoht teadmata 

Kapten Sidsore Kader Ouedraogo teatas esmaspäeval riigitelevisiooni vahendusel, et võim on nüüd sõjaväe käes ja nii valitsus kui parlament on laiali saadetud, vahendas BBC News. Sõjaväelase väitel oli president Roch Kaboré kukutamise põhjuseks riigi julgeolekuolukorra halvenemine ning riigijuhi suutmatus rahvast ühendada ja terrorile piir panna.