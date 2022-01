Kaspar Näf | Miks Saksamaal on Ukrainast ükskõik? 

Eesti on teatavasti praegu julgeolekukriisi kõrval ka energeetikakriisis. Vool on nii kallis, et tavainimene ei saa enam omale toasooja ja muuks otstarbeks elektrit rahaliselt lubada. Nagu Eestis on Saksamaalgi energiahinnad tõusnud ja paljuski sõltub Saksamaa energiatarne Venemaa gaasist. Just selle pärast otsustati veel Angela Merkeli valitsusajal ehitada Nord Stream 2 gaasijuhe. Kui Venemaa lõpeb gaasitarne Saksamaale, siis on Saksamaa varsti samas olukorras nagu Eesti. Kuidas reageeriks Eesti elanikkond, kui peaminister loobuks voolust, mis tuleb läbi kaabli Eestisse? Et Saksamaa käitumisest aru saada, peab alati silmas pidama: sealsed poliitikud on väga keerulises olukorras ja peavad ka oma tööstusele elektritarne tagama.