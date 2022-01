Tuberkuloitedi asutajaliikme surnukspussitaja vangistus jõustus lõplikult 

Pärnu maakohus tunnistas 46aastase Ülle süüdi. Kohus leidis, et ei ole tõsiselt võetav, et pussitatud ohver liikus mitu tundi ringi, sõitis bussiga ja vedas puid, kuid keegi ei näinud tema haava. Ta ei öelnud sedagi, et on vigastatud. Noaga selgalöömine ei tohiks ju kellelegi märkamata jääda. Seega pidas kohus süüdistatava ütlusi ebausaldusväärseiks.