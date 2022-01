Juhtkiri | Aitab piiranguist ja kiirtestidest 

Kuid elu näitab, et präänik – kes laseb süstida, pääseb spaasse ja restorani – tegelikult ei tööta. Kuid piirangutel on ka majanduslik ja sotsiaalne aspekt. Kui kolmandik elanikkonnast on osadest teenustest ära lõigatud, mõjutab see tahes-tahtmata paljude ettevõtete hakkamasaamist. Mingeid toetusmeetmeid sellega seoses valitsus majutus- ja toitlustusettevõtteile, teatritele ja spaadele ette näinud pole. Lisaks kogunevad ka sotsiaalsed pinged, kui märgatav osa elanikest tunneb end elust äralõigatuna. Lahenduseks on pakutud koroonapasside kõrval kiirtestide kasutuselevõtmist. Koolid kasutavad neid miljoneid, aga sellest hoolimata on nakatumine laes, ulatudes juba üle 5000 päevas.