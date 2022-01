MIDA SIIA TUUAKSE? Eestisse on viimastel päevadel saabunud mitu USA sõjaväe transpordilennukit 

Viimastel päevadel on Ämari lennubaasi saabunud vähemalt neli USA sõjaväe transpordilennukit. Kuigi välismeedias on spekuleeritud, et USA plaanib Ukrainasse relvastust saata just koos Eesti annetatavate Javelini tankitõrjesüsteemidega, pole kaitseväe ning kaitseministeeriumi kinnitusel saabuvatel USA sõjaväelennukitel olukorraga Ukrainas mingit pistmist.