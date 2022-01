ROMEO JA JULIA KÄTTEMAKS: 14aastane tüdruk tellis kallimalt oma perekonna tapmise

AINULT VÄIKEVENDA SÄÄSTETI: noorte keelatud armastuse lugu lõppes verise kättemaksuga. Foto on illustreeriv.

22. jaanuaril leiti Omski oblasti lõunaosas asuva Jurjevka küla eramajast kolme inimese noahaavadega surnukehad. Tapetud olid 38aastane mees, tema 35aastane abikaasa ja nende kümneaastane tütar. Selgus, et pääseda õnnestus 14aastasel peretütrel ja kuueaastasel poisil, kes põgenesid naabrite juurde. Kõik märgid aga viitavad sellele, et „pääsenud“ teismeline tüdruk on hoopiski ise tapmistega seotud – teda võib koguni pidada koletu veretöö organiseerijaks.