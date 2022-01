Sahhalini saare hulkurkoer päästis lumetormis eksinud koolitüdruku elu 

Sahhalini saarel Uglegorskis elav kümneaastane tüdruk kõndis 13. jaanuaril pärast koolipäeva kodu poole. Puhkenud oli aga tugev lumetorm – tuuleiilid ulatusid 23 meetrini sekundis ja külma oli vähemalt 11 miinuskraadi. Kõik rajad olid täis tuisanud, mistõttu ei suutnud tüdruk leida koduteed. Ta jõudis lootusetus olukorras ühe Unglegorski kortermajani, ent inimestelt abi küsimise asemel heitis tütarlaps hoopis esimese korruse rõdu alla paigutatud madratsile. See oli ühtlasi ka kohaliku hulkurkoera ajutine ase.

Õhtu hakul algasid ulatuslikud otsingud, mida raskendasid halvad ilmastikuolud. Vabatahtlike otsijate kõrval üritasid kadunud tüdrukut leida ka 40 korrakaitsjat. Kogu öö kestnud otsingud osutusid viljatuks. Kohalik elanik leidis lapse alles järgmisel hommikul – 18 tundi pärast kadumist. Selgus, et tüdruk oli saanud karmides tingimustes sooja tänu karvase koera kaisutamisele. Ka tütarlapse vanemad kinnitasid ametivõimudele, et laps armastab üle kõige loomadega mängida. „Ta toidab alati pärast kooli kodutuid koeri,“ sõnas ema Tatjana, kes elab tütre öisest varjupaigast vaid 800 meetri kaugusel.

„Asjaolu, et tüdruk jäi sellise ilma käes ellu on tõeline ime,“ märkis otsingurühma kuulunud Anatoli Ivanov kohalikule meediale. Tüdruk viidi haiglasse, ent arstide sõnul oli ta kergelt külmetunud, ent kõike arvestades siiski hea tervise juures. Võimud soovisid tüdruku elu päästnud koera sobivalt tänada, ent too kadus pärast otsingute lõppu otsekui tina tuhka, kirjutab Die Stimme Berlins.