MEM Café kaebas valitsuse kohtusse  

OÜ MEM Kohvikud on kaevanud Tallinna halduskohtusse valitsuse 2021 aasta 22. aprilli korralduse nr 146 ja sama aasta 6. mai korralduse nr 170 õigusvastasuse tuvastamiseks. Korralduses 146 muudeti valitsuse 19. augusti 2020. korraldust „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“. Näiteks sõnastati punkt 81 järgmiselt, et avalikus siseruumis võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuva või viibiva perekonna kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Avalik siseruum käesoleva korralduse mõttes on ruum, mis on antud määratlemata isikute ringile kasutamiseks või on määratlemata isikute ringi kasutuses või milles võib viibida määratlemata isikute ring, sealhulgas on avalikuks siseruumiks ühissõiduk, seisis muudetud korralduses. Muudetud sõnastus viidi sisse veel teistessegi korralduse punktidesse. Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks, vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud. Valitsuse korraldusega 170 jätkatakse seni kehtestatud meetmete ja piirangutega, mis on inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks, vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks.