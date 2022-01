PUTINI UUS SALAPLAAN: vahetame Ukraina valitsuse välja?! 

Suurbritannia asepeaminister Dominic Raab hoiatas telejaamale Sky News antud intervjuus president Vladimir Putinit, et teda ootavad ees tõsised tagajärjed ja sanktsioonid – juhul kui ta kavatseb Ukrainat rünnata või seal venesõbraliku valitsuse jõuga paika panna. Ajaleht Sunday Mirror väitis aga, et riigi kaitsejõud on valmis seadnud Afganistanist taandumise käigus kuulsust kogunud 16. õhurünnakubrigaadi, evakueerimaks tuhatkonda inglast, kes viibivad praegu Ukrainas.