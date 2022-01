Lauri Laats | Oleme energiatoetusega poolel teel 

Neljapäeval jõudis valitsuskoalitsioon energiahindade kompenseerimise asjus kokkuleppele. Kõige olulisem on, et inimesed saavad nüüd riigilt abi. Eriti tähtis on asjaolu, et uus meede ei sunni kedagi oma vaesust tõestama, vaid see toimib diskreetselt ja efektiivselt. Praeguseks on aga tehtud pool rehkendust – tuleb ju lahendada veel kaugkütte hinnatõusu kompenseerimine ning seegi, kuidas jõuab energiatoetus nende tarbijateni, kes saavad oma elektri korteriühistu vahendusel.