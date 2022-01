Taavi Libe | Erakordselt kriitilise kõrvaga laulurahvast 

Foto: Erki Pärnaku

Miks küll eestlased on laulmise ja muusikategemise asus nii kriitilised? See küsimus tekkis mul lõppenud nädalal, kui kerkis üles teema, et meie muusikamaastikul vohab sooline ebavõrdsus. Nimelt kurtis värske Tallinna ööelu nõunik Natalie Mets Eesti Päevalehe veergudel, et Eesti Muusikaauhindade korraldajad on naisartistidele liiga teinud, lubades pressiteates, et auhinnagalal saab näha Eesti parimaid artiste ning seejärel oli välja toodud vaid meesartistide nimed.