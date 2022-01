KAS PEHME TALV JÄTKUB? Metsavana: jaanuarikülma puudujäägid korvab loodus veebruaris ja märtsis! 

Läinud aasta jaanuaris oli ilm sarnaselt tänavusele aastale võrdlemisi heitlik, ent veebruaris asendusid plusskraadid püsivate miinustemperatuuridega. Kohati paukus pakane eriti rajult – ikka nii, et ahjud köeti punaseks ja küttearved tõusid taevasse. Kuidas tänavu lood on, selgitavad ilmavaatlejad ja teised valdkonna asjatundjad. „Kotiga külma, kotiga külma tuleb veel,“ lubab Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla ehk Metsavana. Saidla ei luba soojemat ja pehmemat talve, vaid vastupidi. „Terve veebruarikuu on tuisune, tormine.“