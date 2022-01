Juhtkiri | Me kõik saame koroona 

Foto: Andres Varustin

Positiivsete koroonatestide osakaal on 40 protsenti, viimastel päevadel on tuvastatud 3000‒4000 nakatunut. Teadusnõukoda on arvutanud, et oodata on ilmselt 6000 nakatunuga päevi. Kuna enamik juhte on kerged või ollakse lähikontaktsed, siis pöördutakse perearsti poole.