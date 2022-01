Jüri Ratas: kiirtestiga võiks pääseda tööle ja meelt lahutama 

„Praeguseks on Eesti ühiskond veetnud ligi kaks aastat piirangute tingimustes. Kõik see on oluliselt mõjutanud meie inimeste majanduslikku heaolu ja ka vaimset tervist. Olukorra leevendamiseks ja ühiskonna sidususe tagamiseks, oleks aeg luua eeldused kõigi inimeste osalemiseks töö- ja eraelus. Selle tagamiseks leian, et on aeg võtta kasutusele kiirtestid koroonapasside kõrval,“ arvas Keskerakonna esimees.