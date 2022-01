TÜHINE POKSIMATŠ? Energiakriis poleks valitsust kukutanud, Kallas ja Ratas demonstreerisid oma jõudu

Oktoobri viimastel päevadel, kui detsembrikuu külmad ilmad ja kallihinnalised elektripäevad olid vaid kaardimooride ennustada, teatas valitsus, et elektrienergia hinnatõusu mõjude leevendamiseks minnakse appi vähemkindlustatud peredele. Omavalitsuste kaudu hüvitatakse neile esialgu septembrist märtsini 80% elektri-, gaasi- ja kaugkütte hinnatõusust. Otsuse puhul rääkis keskerakondlik riigihalduse minister Jaak Aab, kuidas erinevatest võimalustest otsustati toetada just vähemkindlustatud peresid ehk neid, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, kuus alla 673 euro. Lisaks töötati välja meede, et hüvitada kõigile elektri võrgutasu 50% ulatuses.