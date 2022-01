NATO kaalub Venemaa rünnaku korral Ida-Euroopasse tuhandete sõdurite saatmist 

Kui NATO peaks otsustama oma kohalolekut tugevdada, saadetakse sõdureid ja varustust juurde Balti riikidesse ja Poolasse, vahendas ERRi uudisteportaal The Timesi.

Lähetuseks on veel valmis kaks NATO kiirreageerimisüksust, millest üks on 40 000-pealine ja teine on väga kõrge valmisolekuga üksus, kuhu kuulub 20 000 sõjaväelast.