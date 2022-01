Transpordiamet ei tule Lääne- ja Ida-Virumaa maanteede hooldamisega toime ning soovitab seal liiklemist vältida 

Laupäeva hommikul fikseerisid ilmajaamad Lääne- ja Ida-Virumaal tuulepuhangud 15 m/s ning prognoosi kohaselt jätkub olukord kella 15-ni. Teel on tekkinud kinni sõidetud lumi, mille eemaldamine on raskendatud, kuna tugev tuul pühib libedustõrjematerjali teekattelt minema. Rasketest ilmaoludest tingitud eriline hoolderežiim tähendab, et teehooldajatel kulub hooldetöödeks rohkem aega kui tavaoludes.