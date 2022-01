GALERII | EKRE korraldab Vabaduse väljakul elektrihinnavastast meeleavaldust

EKRE esimehe Martin Helme sõnul on meeleavalduse eesmärk survestada valitsust astuma kiireid ja mõjusaid samme energiakriisi lahendamiseks. EKRE avaldas reedel lootust, et protestile tuleb kohale umbes 5000 inimest.

Helme pidas rahva ees kõne, kus väitis, et Kallase valitsus pakub inimestele pärisorja elukvaliteeti. „Meile pakutakse elukvaliteedis tagasiminemist 100 aastat, aega, kui piima ja liha hoiti lumehanges! Kallase valitsus ei taha mitte seda, et inimesed ja ettevõtjad oleks järjest jõukamad, edukamad, vaid et võimalikult paljud inimesed oleks muudetud riigilt almuseid saavateks kerjusteks,“ kritiseeris ta koalitsiooni väljapakutud energiakriisi meetmepaketti.

Helme väidab, et elektrihinna tõusul pole midagi pistmist turumajandusega või lepingutega ja ta usub, et riik koorib kõigi taskust hiiglaslikke summasid tegelike põhjusteta. „Need koondatakse väikese rühma ettevõtete ja inimeste kätte, aga mis peamine, suures osas just valitsuse kätte. Meil toimub vaeste puruvaeseks tegemine ja keskklassi vaesteks tegemine. Meil toimub majanduse totaalne riigistamine tehislikult tekitatud energiakriisi nime all. Üheski teises Euroopa riigis ei lüpsta oma inimesi nii nagu Eestis. Meil lüpstakse, sest saab. Aitab juba, ajame selja sirgu! Seisame enda väärikuse ja vara eest!“ õhutab Helme.