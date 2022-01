Vaktsineerimata tolliametnikud lasti lahti  

MTA personalikonsultandi, personaliosakonna juhataja kt Külli Meieri sõnul on ametis kehtestatud tolliosakonna ametikohtadele riskianalüüsi põhjal immuniseerituse nõue. „Oleme pidanud seetõttu teenistussuhte lõpetama kolme inimesega, kellele ei ole olnud võimalik pakkuda muud tööd MTAs ja kelle töö iseloom ei võimalda kaugtööd. Praegusel hetkel on tolliosakonnas kokku 338 ametikohta, seega kolm inimest on alla 1% koosseisust,“ vahendas Meierit MTA meediasuhete spetsialist Dmitri Pastuhhov.