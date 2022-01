Aasta loom saab kõhu täis sipelgatest, aasta lind krooksub nagu tiibadega konn 

Küllap see küsimus vastuse saab ja loodetavasti annab uut teadmist rakendada ka voodihaigete abistamisel. Mida me aga kohe õppida võime, on teadmine, et suured ja ohtlikud loomad, kes tunduvad olevat põhjalikult läbi uuritud, suudavad ikka veel isegi teadlasi üllatada. Muust rahvast rääkimata.