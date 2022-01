Juhtkiri | Kes aitab, oskab ja teab? 

Sest niipalju, kui on eksperte, on lahendamist vajavaid probleeme. Probleeme, mille olemasolust hiljuti aimugi polnud või mida tunnistada ei julgetud. Sada aastat tagasi vaevalt inimesed nii pingsalt elektri tootmisele mõtlesid, kui paljud sel nädalal.

Peale moodsa elu insener-tehniliste väljakutsete on rohkem hinnas ka pehmed väärtused. Kuidas olla parem lapsevanem? Kuidas turgutada oma vaimset tervist? Kuidas olla õnnelikum tööl, vabal ajal ja ka voodis? Kui on vajadus, siis tekib ka pakkumine. Abi võib küsida nii sertifitseeritud korrakunsti eksperdilt, kes paigutab elamises asjad mugavalt, kui ka hingetohtrilt, kes aitab peasegaduses selgust luua. On nii põhjalikult koolitatud eksperte kui ka isehakanuid.