TOP | Valitsus püsib 

See nädal möödus valitsusel vaieldes. Kohati läks asi ikka päris teravaks – kas nad saavad üldse koos hakkama või mitte. Lahendus siiski leiti. Räägiti ka pikemast plaanist. Hea on, et valitsusele jõudis kohale, et uus meede peab olema võimalikult bürokraatiavaba ja et see aitaks tõepoolest inimesi. Samas jääb paraku hinge kahtlus, kas kõik ikka said olukorra tõsidusest ja rahva muredest lõpuni aru.