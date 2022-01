PAUGUGA VÕI PAUGUTA? Ilutulestik ei lõpe alati õnnelikult. „Tavaliselt kaotatakse sõrmed.“ 

Pühade saabudes hakkavad igal aastal kärgatama paugud, mis toovad ühelt poolt silmailu, ent võivad tihtipeale ka kurvalt lõppeda. Ilutulestikku on lastud rõdudele, terrassidele ja autode pihta, mis on põhjustanud väiksemaid ja suuremaid tulekahjusid. Ent on olnud ka viga saanud inimesi.