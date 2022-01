Ei julge külalisi sassis ja renoveerimata koju kutsuda? Lihtsad nipid, kuidas seda muuta 

Psühholoog Rita Rätsepa sõnul vajame kõik kuulumise tunnet kas pere- või sõpruskonnas, klubis või mujal. „Inimene on sotsiaalne olend – ta vajab teisi inimesi iseendast arusaamiseks. See on põhjus, mis loome tähendusrikkaid suhteid,“ sõnas Rätsepp. Mida lähedasemad suhted, seda enam oleme valmis kutsuma inimesi oma koju, kuna kodu on väga intiimne koht.

See-eest IKEA uuring „Kodune elu“ näitas, et paljude kodud ei vasta külaliste võõrustamise vajadustele. IKEA sisekujundaja jagab nippe, kuidas muuta kodu külaliste vastuvõtuks sobivaks ning mitte muretseda ruumipuuduse üle.

Pole ammu remonti teinud?

Juhul, kui sa ei julge külalisi kutsuda põhjusel, et sinu kodu pole aastaid remonditud, on IKEA sisekujundajal sulle üks nõuanne. „Vaata ringi ja mõtle, milline mööbliese on kõige kulunum, ei täida oma eesmärki või tekitab nüüdseks ainult negatiivseid emotsioone, ning vaheta see uue vastu välja. Soovitan alustada kodu renoveerimist just sellest sammust. Nii ei koormata elamist uue tarbetu mööbliga üle, vaid uuendatakse ainult vana – mis läheb kokku ka reegliga „mida vähem asju, seda parem“ Sedasi saab kodu uuendada järk-järgult, kulud pikema aja peale ära jaotades,“ lausus IKEA sisekujunduse osakonna juht Pedro Castro.

Teine nipp, kuidas uuendada interjööri kodus või toas, kuhu sa külalised kutsud, on tekstiilide kasutamine. Uute kardinate, vaipade, patjade, sobivate tarvikute ja värvidega saab sisustus värske väljanägemise ka väikese eelarvega. Siinkohal on oluline luua ühtne ja korrastatud ilme: tekstiildetailid ja tarvikud peavad sobima nii omavahel kui ka mööbli või seinte värviga.

Muretsed segaduse pärast?