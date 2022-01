Seisukoht | Aukartus sõna ees 

Veel teadis vanarahvas, et „sõna jätab sügavama haava kui kirves“. Ka see tarkusetera manitses sõnadega ettevaatlikult ringi käima, sest juba kord suust välja partsatatut enam tagasi võtta pole võimalik, kahetse, palju tahad.

Välja öeldud sõna pole lihtsalt hetkeks võnkuv õhk. Sõna on tegu, mis sõna otseses mõttes võib muuta maailma, olgu või ühe inimese oma. „Ma armastan sind.“ „Me saame lapse.“ „Maril sündis tütar.“ „Isa on surnud.“ Pärast neid sõnu pole maailm inimese jaoks, kellele need on määratud, enam endine.