KAVAL PLAAN: drooni külge kinnitatud vorstijupp päästis uppumisohus koerakese elu 

Paljud arvasid, et Milliet pole enam võimalik elusana peremehe juurde tuua, kui ühel päästjal tekkis mõte kasutada drooni, mille külge riputati vorstijupp. Loodeti, et selle abil on võimalik näljast koera turvalisemasse kohta juhtida. Mõneti hullumeelne idee töötas aga ideaalselt – Millie hakkaski õhus rippuva vorsti järel kõndima ja jõudis peagi kindlama jalgealuseni. Ehkki vorstiplaan töötas, pistis kiduraks jäänud Millie aga taas jooksu. Õnneks leiti koerake peagi üles ning viidi omaniku juurde, kirjutab The Guardian. „See oli täielik kergendus. Lihtsalt fantastiline, et ta on jälle kodus,“ sõnas Millie perenaine Emma Oakes, kelle väitel on vorstid koerakese üheks lemmiktoiduks.