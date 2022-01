Ilves: Kaja Kallas on parim ja osavaim peaminister välispoliitika alal 

Kallas teatas kolmapäeval, et valitsus annab riigikaitsele erakorraliselt 380 miljonit eurot, et tugevdada Eesti kaitsevõimet. Rahasüst lähtub sellest, mida on teinud Venemaa oma nõudmistega NATO suunal ja relvajõudude koondamisega Ukraina piiridele. Kallase sõnul Eestit otsene sõjaline oht ei ähvarda, kuid tuleb olla valmis selleks, et idanaaber jätkab oma agressiooniga. Loe sellest pikemalt siit.

Ilves kiitis Kallast neljapäevaõhtustes Twitteri-postitustes.

"Kuigi sisepoliitiliselt on peaminister, õigustatult või mitte, pidevalt tule all, pean möönma, et Kaja Kallas on konkurentsitult parim ja osavaim peaminister välispoliitika alal, kes on üldse seda ametit pidanud. Seda tasub meil raskel ajal tunnistada ja hinnata," sõnas Ilves.

Ilves rõhutas, et tegemist pole parteipoliitilise hinnanguga.