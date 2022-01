VIDEO | Tallinnas sunnib libedus jalakäijaid kohati autoteel kõndima 

Kuigi mõned leiavad, et liiv aitaks sellise ilmaga rohkem, ei kasutata seda tänavatel sellepärast, et see teeb kevadel, kui lumi on sulanud, linna tolmuseks, seletas autojuht Arne „Aktuaalsele kaamerale“. Liiva asemel kasutatakse libedusetõrjeks kivipuru.